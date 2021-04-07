РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска обратила внимание автомобилистов на появление на дорогах мототранспорта, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

С наступлением теплых дней на дороги Московской области возвращаются мотоциклисты и скутеристы – одни из наиболее незащищенных участников дорожного движения.

«В связи с этим Госавтоинспекция Красногорска призывает автомобилистов быть предельно внимательными при перестроении, заблаговременно включать указатели поворота и не открывать двери автомобиля, не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста», – сказал старший инспектор по пропаганде БДД Алексей Андрианов.

Он добавил, что управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотоэкипировку.

На дороге нужно неукоснительно соблюдать ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

«Госавтоинспекция Красногорска напоминает, что для управления скутером необходимо наличие водительского удостоверения с категорией права управления «М». Получение возможно при достижении возраста 16 лет. При управлении мопедом также необходимо наличие мотошлема», – заключил Андрианов.