РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска обратила внимание автомобилистов на появление на дорогах мототранспорта, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.
С наступлением теплых дней на дороги Московской области возвращаются мотоциклисты и скутеристы – одни из наиболее незащищенных участников дорожного движения.
Он добавил, что управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотоэкипировку.
На дороге нужно неукоснительно соблюдать ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.
«Госавтоинспекция Красногорска напоминает, что для управления скутером необходимо наличие водительского удостоверения с категорией права управления «М». Получение возможно при достижении возраста 16 лет. При управлении мопедом также необходимо наличие мотошлема», – заключил Андрианов.
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