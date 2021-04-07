РИАМО - 7 апр. Почти 44 тысячи путешественников воспользовались аудиогидами ЦППК с начала года, за три месяца аудиогид «Новый Иерусалим: от станции в город» стал самым популярным, его прослушали почти 3300 раз, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

На втором месте по популярности аудиоэкскурсия «Коломна: от станции в город», ее скачали более 3100 пользователей. Замыкает тройку лидеров – «Москва – Новый Иерусалим» из серии «Говорящие экспрессы» с более 2500 прослушиваний.

ЦППК выпускает аудиогиды с 2016 года. Сейчас в свободном доступе находятся 46 аудиоэкскурсий на русском и английском языках. Для удобства пользователей они разделены на две серии: «От станции в город» и «Говорящие экспрессы».

Аудиогиды «От станции в город» можно скачать и пройти по предложенному автором экскурсии маршруту. Местоположение человека определяется по геолокации, благодаря этим данным гид рассказывает о достопримечательности, которую пользователь проходит в данный момент. Из аудиоэкскурсий «Говорящие экспрессы» можно узнать об истории и культуре мест, которые путешественники проезжают на поезде в рамках маршрута.

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