РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» предусмотрено обустройство футбольного поля на стадионе «Электрон» в поселке Красково Люберец, сообщил куратор окружного ЦУР, министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«На сегодня загрузка спортивных объектов в городском округе Люберцы близка к максимальной - они работают на 97% от своих возможностей. В этом году с учетом открытия новых объектов мы приблизимся к их полной загрузке», - отметил Терюшков.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то, по его словам, с 2023 года будет возможна реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах, а на 2024 год запланировано обустройство скейт-парка в парке культуры и отдыха. Помимо обновления комплекса планируется и строительство нового ФОКа со спортзалом.

«Строительство новых комплексов - это большая работа, серьезные вложения бюджетных средств, а также частных инвестиций. Поэтому мы исходим, в первую очередь, из спроса жителей. Так, есть большое количество обращений построить бассейн, лед, футбольное поле, тогда мы опираемся на предпочтения жителей», - заключил Терюшков.