РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 апр. Поликлиника №4 в микрорайоне Гагарина подмосковной Балашихи возобновила плановую работу, учреждение работало как ковидный госпиталь с 3 ноября 2020 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Последний пациент, выздоровевший от коронавируса, выписался 19 марта. Здание прошло комплексную санитарную обработку и было закрыто на двухнедельный карантин. Для жителей Балашихи поликлиника открылась 5 апреля.

«Мы приступили к плановой работе. Я хочу выразить благодарность нашим жителям и сотрудникам поликлиники за терпение и комплексную работу по обеспечению населения качественной медицинской помощью в этот сложный период» — сказала заместитель главврача по поликлинической работе Балашихинской областной больницы Александра Гнедина.

Она добавила, что в то время, когда учреждение принимало больных коронавирусом, принимались решения, которые позволяли сделать ее доступнее. В поликлинике №2 на улице Третьяка был организован прием для детского населения. Маленьким жителям и их мамам было проще туда добраться.

Лечение от коронавируса в поликлинике №4 прошли 1,5 тыс. человек. Для них открыли 200 коек, оборудованных кислородом. В учреждении организовали круглосуточный КТ-центр. Помощь пациентам оказывали 100 специалистов — это жители Балашихи и медработники из других регионов.

Поликлиника №4 открыта в Балашихе в 2019 году. К ней прикреплены 32 тыс. человек, которые проживают в микрорайонах Гагарина, Янтарный, Изумрудный, ЖК «Алексеевская роща». Учреждение рассчитано на 600 посещений в сутки. Пациентов принимают терапевты, педиатры и узкие специалисты: уролог, эндокринолог, гинеколог, хирург, офтальмолог и кардиолог.