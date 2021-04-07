РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске в деревне Валищево выявили собаку, которой поставили подозрение на бешенство, сообщается на сайте администрации округа.

Ранее подозрение на бешенство поставили двум собакам, проживающим вместе с хозяевами на улице Кирова и на Рязановском шоссе. Труп еще одного животного с подозрением на бешенство подобрали сотрудники полиции в микрорайоне Львовский на улице Строителей в районе дома №26.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство у собаки на территории крестьянского (фермерского) хозяйства в деревне Валищево.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

«Если все же с вами произошел несчастный случай – укусила собака, кошка или напало дикое животное, необходимо немедленно обработать место укуса, промыв водой с мылом для удаления слюны с вирусом бешенства, затем обработать 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода. В этот же день нужно обратиться в травматологический пункт для получения первой прививки против бешенства. Врач травмпункта назначит курс лечения», – поясняется в материале.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.