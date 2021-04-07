РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске в деревне Валищево выявили собаку, которой поставили подозрение на бешенство, сообщается на сайте администрации округа.
Ранее подозрение на бешенство поставили двум собакам, проживающим вместе с хозяевами на улице Кирова и на Рязановском шоссе. Труп еще одного животного с подозрением на бешенство подобрали сотрудники полиции в микрорайоне Львовский на улице Строителей в районе дома №26.
Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство у собаки на территории крестьянского (фермерского) хозяйства в деревне Валищево.
Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.
Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.
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