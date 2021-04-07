РИАМО - 7 апр. Движение транспорта восстановлено на Ленинском проспекте в Москве после столкновения трех автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Ранее на данном участке дороги по направлению в сторону области столкнулись три машины. Авария занимала несколько полос и движение в сторону области было затруднено.

Информации о пострадавших не поступало.

Общая загруженность столичных дорог составляет 5 из 10 баллов. К 19 часам пробки на дорогах вырастут до 8 баллов.