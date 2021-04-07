РИАМО - 7 апр. В Подмосковье планируют пересмотреть требования к санитарно-защитным зонам у площадок для смешанных строительных отходов, сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Мы планируем провести встречу с Роспотребнадзором по поводу этих зон (санитарно-защитных зон - ред.), сокращения зон по строительным отходам. Там есть неоднозначная норма, касающаяся этого СанПина. Она больше относится к ТКО», — сказал Фирсов в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что санитарно-защитная зона зависит от объекта. Она может быть 1 тыс. м, а где-то и 100 м.

По его словам, в Подмосковье планируют запустить не менее 15 площадок для смешанных строительных отходов. Они должны заработать с 1 июня.

Фирсов напомнил, что пять наиболее крупных площадок — мощностью около 500 т каждая — уже существуют в Рузе, Раменском, Сергиевом Посаде, Балашихе и Домодедове. Их ждет модернизация. Также площадки разместят при действующих комплексах переработки отходов.