РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. С начала 2021 года провели ремонт в 20 подъездах многоквартирных домов в Люберцах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в городском округе Люберцы ведутся работы по ремонту подъездов в МКД. Выполнен ремонт 20 подъездов, в работе находятся 24», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в текущем году запланировано отремонтировать 230 подъездов: в Люберцах – 107, в Октябрьском – 23, в Томилине – 61, в Краскове – 1, в Малаховке – 38. По софинансированию отремонтируют 69 подъездов, из средств внебюджетных источников – 161.

«Окончание ремонтных работ планируется к 1 августа 2021 года», – добавил Ружицкий.