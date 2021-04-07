РИАМО - 7 апр. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что все сотрудники медицинских организаций, которые боролись с пандемией коронавируса, имеют право на повышенные зарплаты и досрочный выход на заслуженный отдых. Об этом сообщает Nation News.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Евгений Марков предложил предоставить право работникам частных медицинских учреждений на досрочную пенсию по старости.

«Наши медики фактически на своих плечах, своими руками вытащили нас из ямы коронавирусной инфекции и, благодаря новейшим российским разработкам, мы сегодня уже не с такой опаской смотрим в будущее. В начале врачи шли как на передовую», — напомнила Бессараб.

Она отметила, что медицинские работники частных клиник могут иметь право на досрочный выход на пенсию, поскольку привнесли большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Также парламентарий рассказала, что зарплата врачей и учителей сейчас сравнялась в большинстве регионов РФ с 200% среднерегиональной зарплаты.

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