РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Интерактивную программу для юных горожан проведут в подмосковном Красногорске в День космонавтики, сообщается на официальном сайте культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово».

«Дорогие наши юные друзья! Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово» приглашает вас на интерактивную программу для детей, посвященную Дню космонавтики, «Космическая», - говорится в сообщении.

Программа пройдет 12 апреля в 14:00 по адресу: Красногорск, улица Райцентр, 9. Принять участие можно бесплатно.

12 апреля исполнится 60 лет с момента первого полета человека в космос, в честь этого события в России отмечается День космонавтики.

Узнайте как стать космонавтом в спеспроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>