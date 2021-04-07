РИАМО - 7 апр. Первые цветущие подснежники-галантусы обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» на востоке столицы. В этом году они расцвели позже из-за большого количества снега, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее специалисты «Мосприроды» сообщали, что на природных территориях города распустилась мать-и мачеха и начали пушиться почки вербы.

Подснежников или галантусов существует около 20 видов. В Москве встречается только один – подснежник белоснежный. Иногда встречаются сортовые формы, которые когда-то посадили сами жители столицы.

На днях в лесах зацветет пролеска сибирская. Цветение этого растению уже заметили в «Долине реки Сетунь». Также в первые дни апреля будут цвести: крокусы, пролеска двулистная, печеночница благородная и медуница неясная. Затем расцветут хохлатки: полая, плотная и промежуточная, а хохлатка маршала, ветреница лютиковая и ветреница дубравная распустятся на неделю позже срока.

Разгар весны начинается в конце апреля. В это время будут цвести: калужница, морозник и гусиный лук, примула. В середине мая расцветут: чина весенняя, ландыши, вероника весенняя, горицвет кукушкин, купальница европейская.

Раннецветущие растения находятся в Москве под особой защитой. Их запрещено не только срывать и собирать. Нельзя нарушать их местообитание – нужно не наступать на них, ходить по дорожкам. Стоит ограничиться фотографированием цветов.