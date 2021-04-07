РИАМО - 7 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Стек» о нарушении закона о закупках, жалоба была признана необоснованной, сообщает пресс-служба УФАС.

Компания жаловалась на действия ООО «Дмитровтеплосервис» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по приведению действующих коммерческих узлов учета газа в котельных ООО «Дмитровтеплосервис» к соответствию с законом и действующей документацией.

Жалоба была признана необоснованной, и компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стек» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.