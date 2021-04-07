РИАМО - 7 апр. Трупный цветок или язык дьявола, имеющий сильный запах гнилого мяса и разлагающейся плоти, расцвел в тропиках «Аптекарского огорода», сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Посетители могут увидеть многолетнее травянистое растение только до конца этой недели. В первую неделю Весеннего фестиваля цветов под открытым небом — с 12 до 17 апреля — оранжереи будут закрыты на санитарную обработку.

В коллекции сада представлено три вида данного цветка: коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения — аморфофаллус, что связано с необычной формой его почти метрового соцветия, а видовое название — коньяк — не имеет никакого отношения к алкогольному напитку.

В природе цветок встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии. Аморфофаллус опыляется мухами — растение привлекает их с помощью омерзительного запаха разлагающейся плоти.

Данный цветок известен в Японии еще с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении полутора тысяч лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе.