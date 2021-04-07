РИАМО - 7 апр. В Подмосковье появился онлайн-сервис, с помощью которого можно найти пациентов, экстренно доставленных в больницы и не успевших связаться со своими родственниками, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Сервис доступен на региональном портале госуслуг в разделе «Здравоохранение».

«Регулярно на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше сервисов, которые делают жизнь наших граждан удобнее и проще. Так, для помощи жителям в экстренных ситуациях в Московской области заработала электронная система поиска пропавших людей среди поступивших в больницы региона», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, чтобы найти пациента, в поисковой строке нужно ввести ФИО или необходимые параметры – возраст, рост, телосложение, предметы одежды, особые приметы, а также дату пропажи человека.

Результат поиска отображается в виде карточки пациента. Нажав на нее, можно увидеть развернутую информацию о человеке. После этого следует обратиться в больницу или по контактному телефону, указанному в карточке.

Ежегодно в России пропадают без вести порядка 180 тыс. человек. Чтобы разыскать их, можно обратиться в территориальный орган МВД России по месту жительства или в Бюро регистрации несчастных случаев.

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