РИАМО - 7 апр. Артистка Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова скончалась 7 апреля после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Коллектив театра глубоко скорбит, нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Леонидовны», - говорится в сообщении.

О времени и дате прощания с Ольгой Пашковой пока нет информации.

Пашковой было 55 лет. Она запомнилась театральным зрителям по спектаклям: «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший» и многим другим.