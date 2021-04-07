РИАМО - 7 апр. Член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что если Zoom решит запретить продажи доступа к своему сервису российским госучреждениям, то не исключена его блокировка на территории страны, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что американская компания Zoom Video Communications запретила дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций Zoom для госучреждений и госкомпаний России. Соответствующая информация содержится в письме дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

«Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера», — сказал Башкин.

Однако сенатор подчеркнул, что информация о запрете на продажу поступила пока только от одного регионального дистрибьютора.

Башкин также выразил надежду, что компания не станет ограничивать доступ к своим продуктам в РФ.

Zoom является программой для организации видеоконференций. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов.

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