РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили пятерых нарушителей правил перевозки детей, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В среду отделом ГИБДД УМВД России по Подольску было проведено целевое профилактическое мероприятие «Детское кресло».

За время рейда было выявлено пять водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.