РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Жители подмосковного Красногорска смогут найти работу на ярмарке вакансий 21 апреля, сообщается на официальном сайте Красногорского центра занятости населения.

С 10:00 до 13:00 в ГКУ МО «Красногорский центр занятости населения» состоится ярмарка вакансий. Адрес центра: Красногорск, улица Жуковского, 6. Телефоны для справок: 8(495)562-59-67 и 8(495)562-10-40.

Мероприятие приурочено ко Дню труда, который отмечают в России 1 мая.