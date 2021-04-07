РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 апр. Более 40 щелковцев приняли участие в экскурсионных поездках по проекту «Активное долголетие» в марте, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Они побывали в Клину, Долгопрудном, Мытищах и Балашихе.

Желающие записаться на экскурсионные поездки могут сделать это на портале «Активное долголетие» или в приложении «Соцуслуги».

На все дополнительные вопросы готовы ответить специалисты Щелковского комплексного центра социального обслуживания населения, расположенного по адресу: Щелково, улица Талсинская, дом 47. Телефон: 8(496)562-96-72.