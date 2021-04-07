РИАМО - 7 апр. На востоке столицы пресекли факт незаконного использования земельного участка вблизи Измайловского кремля, колесо обозрения, которое нелегально установили на участке, демонтировали, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

«Разрешение на строительство аттракциона не выдавалось, участок под строительство не предоставлялся. По требованию Госинспекции по недвижимости приняты меры по пресечению нарушения», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что возведение и расположение таких объектов развлечения должно происходить в соответствии с законодательством, иначе это может нести за собой серьезные последствия и угрозу жизни.

Во время проверки сотрудникам ведомства удалось установить, что участок на Измайловском шоссе, владение 73Ж, предоставили в аренду для эксплуатации нежилых помещений без права постройки временных, а также капитальных зданий и сооружений. Но землепользователь нарушил условия договора аренды. Он возвел самострой — колесо обозрения площадью 714 кв. м. Его уже разобрали.