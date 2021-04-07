РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит спортивные патроны «Олимп» на африканский континент, подписан соответствующий контракт, сообщила пресс-служба предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ подписал договор на поставку одной из североафриканских стран партии спортивных патронов «Олимп». Подписанный контракт позволит нам не только выйти на новый рынок и тем самым увеличить экспортный потенциал предприятия, но и, в перспективе, нарастить долю ЦНИИТОЧМАШ в целом на мировом рынке спортивных патронов», - сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности института Ирина Семеняко.

Она отметила, что спортивные патроны «Олимп» уже поставлялись и поставляются в страны Европы, Азии, Америки, Австралии и Океании.

Патроны серии «Олимп» разработали в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советские и российские спортсмены с использованием этих патронов завоевали свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установили более 100 мировых и европейских рекордов.

По оценкам спортсменов и экспертов, патроны «Олимп» отличает повышенная ветроустойчивость и высокая кучность стрельбы. В семейство «Олимпа» входит девять групп патронов. Например, патроны «Олимп-БИ» и «Олимп В» предназначены для использования на ответственных соревнованиях, патроны «Олимп-0» и «Олимп-Экспансия» - для начальной подготовки спортсменов, «Олимп-Рубеж» - для тренировочных стрельб и соревнований, «Олимп-Испытательный» - для изготовителей оружия.