РИАМО - 7 апр. ООО «Территория-Клин» и индивидуальный предприниматель А.Е. Филиппов заключили устное картельное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, благодаря этому они смогли заключить госконтракты более чем на 58 млн рублей, сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

Торги проводились администрацией Клина и управлением образования администрации муниципалитета.

Ранее антимонопольное ведомство установило, что компания и ИП отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

Юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, благодаря чему компания и ИП смогли заключить госконтракты более чем на 58 млн руб.

Индивидуальный предприниматель до вынесения решения по указанному делу добровольно заявил о заключении недопустимого, в соответствии с антимонопольным законодательством, соглашения.