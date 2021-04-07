РИАМО - 7 апр. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на грядущих выходных в Москву придет «супервесна» с теплой и солнечной погодой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Температура воздуха поднимется в столице на выходных до плюс 16 градусов, а на следующей неделе будет повышаться до плюс 20 градусов.

Другой ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в Facebook, что погода в ближайшие дни в Москве будет солнечной и без осадков.

По его словам, благодаря антициклону из Средней Азии идеальная весенняя погода сохранится надолго. Ночью температура не будет опускаться ниже нуля.

В ближайшие два дня в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления и температура около плюс 10 градусов.