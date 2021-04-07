РИАМО - 7 апр. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил медаль «За спасение» сотруднику Пушкинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области старшему сержанту полиции Роману Шафоростову, спасшему детей на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в деревне Талицы Пушкинского городского округа. В одном из частных домовладений, оборудованном тревожной сигнализацией, произошло возгорание. Датчики сигнализации среагировали на дым, и сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны. Огонь быстро распространялся по жилому дому, а едкий дым заполнял помещения.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, получивший сигнал тревоги, первым прибыл к месту происшествия. Росгвардейцы услышали детские крики, которые доносились из горящего дома. Соседи рассказали прибывшим сотрудникам, что в доме находятся газовые баллоны.

Оценив обстановку, старший сержант полиции Роман Шафоростов без промедления, используя имевшиеся средства защиты органов дыхания, вошел в дом и вывел на улицу двух сестер 7 и 16-ти лет. В это время его коллега сообщил о произошедшем дежурному и вызвал на место пожарных.

Детей отвезли в безопасное место. Также старший сержант успел отогнать машину хозяев дома от горящего здания. Прибывшие пожарные потушили возгорание.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Родителей дома не было. Благодаря самоотверженным действиям сотрудника Росгвардии старшего сержанта Романа Шафоростова удалось избежать трагических последствий.

Церемония награждения состоялась в рамках праздничного мероприятия, посвященного 210-летию образования войск правопорядка и 5-летия образования Росгвардии.