РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. Мытищинская картинная галерея приглашает к участию художников в новом выставочном проекте «КвалифАрт», сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Миссия проекта — активировать новый формат «живой среды» для взаимодействия профессиональных художников Московской области между собой и со зрителем.

Принять участие в проекте могут профессиональные художники старше 23 лет, которые живут и работают в Подмосковье и готовы предоставить свои работы, созданные не ранее 2019 года. Также необходимо работать в одном из этих видов изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.

Заявки на участие принимаются по 25 апреля. Подробности участия можно прочитать на сайте учреждения.