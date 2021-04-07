РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Школа современного танца «Про-Движение» из подмосковного Красногорска отметит свое 18-летие концертом 13 апреля, сообщается на официальном сайте Дворца культуры «Подмосковье».

Большой сольный концерт состоится на сцене ДК «Подмосковье».

Зрителей ждет яркая программа «18 нам уже!», включающая в себя как премьерные, так и давно полюбившиеся зрителям номера из репертуара коллектива. Начало в 18:30. Программа для зрителей старше 6 лет.

Адрес ДК: Красногорск, улица Ленина, дом №3. Стоимость билетов от 150 до 500 рублей. Количество мест в зале ограничено.