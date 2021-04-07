РИАМО - 7 апр. Центральный банк России готов к концептуальной поддержке инициативы по увеличению налоговых льгот для граждан, копящих деньги на старость самостоятельно, пишет в среду газета «Известия».

С просьбой введения отдельного пенсионного налогового вычета по аналогии с существующим для граждан, которые вкладывают деньги в ИИС-1, в ЦБ обращались неоднократно ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

Таким образом, согласно авторам данной инициативны, это могло бы стать мотивацией для людей копить на будущее самим в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

На текущий момент граждане претендуют на социальный налоговый вычет. 120 тыс. рублей в год – это сумма, с которой он исчисляется, а максимальный вычет составляет 15,6 тыс. рублей и состоит из компонентов, среди которых медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение.

Авторы предлагают вариант с рассмотрением увеличения лимита до 400 тыс. рублей или до 6% от зарплаты и выделением его в отдельный налоговый вычет. Упомянутая денежная сумма – самая высокая планка для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальном инвестиционном счете наиболее востребованного первого типа.

Предоставление льгот, по словам заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, поспособствует выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов с целью формирования долгосрочных сбережений.

На текущий момент вопрос обсуждается с участниками рынка и госорганами, которые заинтересованы. По результатам обсуждения будут сформулированы конкретные предложения.

Директор методологического департамента Национального рейтингового агентства Юрий Ногин отметил, что уравнение налоговых преференций для ИИС и НПО – логично.

По словам младшего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Артема Афонина, выравнивание условий льгот станет аргументом в пользу НПО для тех, у кого имеется высокий уровень дохода.