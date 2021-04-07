РИАМО - 7 апр. В постное меню ресторанов России чаще всего включают гречку с грибами, грибы также стали самым популярным ингредиентом постных блюд, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Еда».

Постное меню в некоторых ресторанах появилось еще в январе. В первый день Великого поста, 15 марта, заказывать постные блюда стали значительно чаще – число таких заказов выросло на 453% по сравнению с 14 марта.

Чаще всего в постное меню включают гречку с грибами, например, с вешенками, шампиньонами или белыми грибами. Кроме того, распространен винегрет, который в некоторых ресторанах готовят по необычным рецептам. При этом посетители ресторанов часто заказывают именно винегрет с грибами.

Грибы включены в 15% всех постных блюд в ресторанах, также часто встречаются картофель, тыква, чечевица и рис.

Рестораны также предлагают посетителям постные бургеры, блюда с растительным мясом.

Среди супов наиболее часто в меню встречается тыквенный, на втором месте грибной, на третьем – чечевичный. При этом чечевичный суп самый популярный у посетителей.

Некоторые рестораны во время поста также предлагают оладьи из батата, овощной крем-суп с мятой и другие экзотические блюда.

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