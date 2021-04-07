РИАМО - 7 апр. Топливо в России в этом году могло вырасти в цене из-за понижения температуры окружающей среды. К примеру, Аи-92 за первые 3 месяца нынешнего года подорожал на 8,5% в опте, пишет во среду газета «Известия».

Такое объяснение в числе прочих факторов привели в ФАС. Также там связывают подорожание с ростом экспортных цен на нефтепродукты, сезонным повышением спроса на них внутри страны и за рубежом, а также ростом мировых цен на нефть. Однако бизнесмены не согласны с этим и считают, что реальной причиной этого стали несовершенство демпферного механизма и акцизной политики.

«Практически со всем, что оговорено в ответном письме ФАС, мы не согласны, и большинство их доводов у нас вызывает удивление. В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», — сказал гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин.

Он добавил, что сегодня из-за роста оптовых цен на бензин многие независимые АЗС вынуждены работать в убыток и есть риск их разорения.

«Странно слышать о снижении температур, когда весь мир говорит о глобальном потеплении. Почему-то в рекордно теплые зимы цены на нефтепродукты не снижались», — добавил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.