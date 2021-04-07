РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. В городском округе Мытищи прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 18 901 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В стационаре Мытищинской городской клинической больницы от новой коронавируса и внебольничной пневмонии пролечено 18 792 человека.

Пункты вакцинации располагаются во всех поликлиниках МГКБ, а также в трех торговых центрах: «Красный кит», «Перловский», 4 DAILY. В торговых центрах в течение дня прививаются почти по 80 человек.

Прививки делаются вакциной «Спутник V». Перед процедурой - осмотр врачом-терапевтом на противопоказания. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прививка в торговых центрах - без предварительной записи.

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