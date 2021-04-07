РИАМО - 7 апр. Коммунальные службы промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

С 1 апреля в городе проводится месячник по уборке и благоустройству территорий после зимы. Будут промыты свыше 31 тыс. фасадов и цоколей, отремонтированы 232 тыс. кв. м дорог, нанесено более 1,4 тыс. км продольной разметки дорог и будут размещены свыше 5 тыс. пешеходных переходов.

«За одну смену специалисты АО «Москоллектор» и «Посейдон» приводят в порядок до 50 вентиляционных шахт», - сказали в пресс-службе.

Работы проводят с помощью спецтехники «Посейдон». Мощная струя воды направляется на шахту и быстро очищает пыль и загрязнения.

Также «Посейдон» используют для пескоструйной очистки металла от ржавчины.