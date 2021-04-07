Российские вакцины от коронавируса: какую выбрать

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Первая в российская вакцина против коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦ) имени Н. Ф. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года и является первой в мире вакциной против COVID-19. Препарат поступил в гражданский оборот с 1 января 2021 года. В настоящее время вакцина зарегистрирована более чем в 55 странах мира и занимает второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших ее стран.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» разработана специалистами ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (новосибирский центр «Вектор»). Препарат прошел регистрацию 13 октября 2020 года, а в ноябре начались его пострегистрационные испытания. На данный момент вакцина также зарегистрирована в Туркменистане. В гражданский оборот вакцина поступила в декабре прошлого года, в марте она начала поступать в регионы. На данный момент препарат используют для вакцинации наряду со «Спутником».

Третья вакцина, разработанная российскими учеными, - «КовиВак» - создана в ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова» (центр Чумакова). Она зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, планируется проведение процедуры одобрения ВОЗ, регистрация в зарубежных странах. С конца марта препарат поступил в промышленное производство и его запустили в гражданский оборот.

«Спутник V» vs «ЭпиВакКорона»: чем отличаются российские вакцины против коронавируса>>