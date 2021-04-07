Российские вакцины от коронавируса: какую выбрать

Разработчики вакцин
Первая в российская вакцина против коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦ) имени Н. Ф. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года и является первой в мире вакциной против COVID-19. Препарат поступил в гражданский оборот с 1 января 2021 года. В настоящее время вакцина зарегистрирована более чем в 55 странах мира и занимает второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших ее стран.
Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» разработана специалистами ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (новосибирский центр «Вектор»). Препарат прошел регистрацию 13 октября 2020 года, а в ноябре начались его пострегистрационные испытания. На данный момент вакцина также зарегистрирована в Туркменистане. В гражданский оборот вакцина поступила в декабре прошлого года, в марте она начала поступать в регионы. На данный момент препарат используют для вакцинации наряду со «Спутником».
Третья вакцина, разработанная российскими учеными, - «КовиВак» - создана в ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова» (центр Чумакова). Она зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, планируется проведение процедуры одобрения ВОЗ, регистрация в зарубежных странах. С конца марта препарат поступил в промышленное производство и его запустили в гражданский оборот.
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Принцип действия
Вакцина «Спутник V» основана на аденовирусной векторной технологии: ген коронавируса, не способный к размножению, помещают в ослабленный аденовирус, который, как курьер, доставляет информацию о новой инфекции в организм. После этого организм «печатает» необходимый белок, по которому иммунная система может распознавать необходимый вирус. Препарат вводится двукратно с интервалом в три недели. Вакцина двухкомпонентная: это значит, что при производстве двух компонентов препарата используются разные типы аденовируса (26-го и 5-го типов), что повышает эффективность выработки иммунитета до 90%.
В состав «ЭпиВакКороны» входят три пептида (искусственные белки), которые копируют фрагменты S-белка коронавируса, нанесенные на крупный белок-носитель. В дальнейшем пептиды стимулируют образование только конкретных антител, критически необходимых для борьбы с COVID-19. Таким образом, препарат позволяет не нагружать организм выработкой всех видов антител, которые образуются в при естественном заражении. Вакцина также вводится двукратно, с интервалом в две-три недели.
«КовиВак» - цельновирионная инактивированная вакцина: она основана на «убитом» целом коронавирусе. Это классический тип вакцины, который масштабно производится с прошлого века. По словам экспертов, препарат действует по принципу имитации природного процесса борьбы организма с болезнью и знакомит иммунитет с инактивированным вирусом. При этом мертвые вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Препарат вводится двукратно с интервалом в две недели.
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Применение и противопоказания
«Спутник V» применяют для взрослых граждан в возрасте 18-60 лет, также препарат разрешен к введению людям старше 60 лет. Вакцина противопоказана беременным и кормящим женщинам, пациентам с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту, при тяжелых аллергических реакциях, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. При обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии, при нетяжелых ОРВИ – сразу после нормализации температуры. При осложнениях после введения первой дозы препарата (анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и другиъ) вторая процедура запрещена.
Вакциной «ЭпиВакКорона» могут привиться взрослые люди 18-60 лет, в настоящее время ожидается допуск в категории 60 плюс. Прививаться запрещено при условии гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.), тяжелых формах аллергии, первичном иммунодефиците, новообразованиях, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний, а также при поствакцинальных осложнениях при предыдущем введении вакцины. Прививку можно делать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Вакцина также противопоказана беременным и кормящим женщинам.
Обе вакцины следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, людям с аутоиммунными заболеваниями и онкологией.
«КовиВак» применяют для взрослых 18-60 лет. Вакцина противопоказана беременным, кормящим, а также людям с тяжелыми аллергиями и поствакцинальными осложнениями на любые предыдущие прививки. При острых лихорадочных состояниях, инфекционных и обострении хронических заболеваний препарат применяют через две-четыре недели после выздоровления. Инактивированные вакцины не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием, однако клинические данные применения препарата у данной категории пациентов отсутствуют. С осторожностью следует применять при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, иммунной систем, желудочно-кишечного тракта. Возможность прививки у подобных пациентов оценивает лечащий врач с учетом факторов пользы и риска.
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Побочные действия
Возможные побочные реакции схожи у всех трех препаратов: у пациентов возможны повышение температуры (до 38-39 градусов), боли в мышцах и суставах, слабость и головная боль. Как правило, симптомы проходят в течение один-три дня. При необходимости можно принять жаропонижающее средство. Недомогания могут возникать как после введения первого компонента вакцины, так и после второго.
Эффективность и иммунитет
«Спутник V» уже завершил третий этап испытаний. Ведущий медицинский журнал The Lancet подтвердил его эффективность на 91,6%, против тяжелого течения заболевания – на 100%. Доказано, что после прививки иммунитет формируется как минимум на девять месяцев. Ожидается, что в ходе дальнейшей практики этот показатель повысится до двух лет.
Вакцина «ЭпиВакКорона» прошла первые две фазы клинических испытаний. Исследования показали, что иммунитет к коронавирусу сформировался у 100% добровольцев. Роспотребнадзор объявил препарат безопасным для профилактики COVID-19.
Препарат «КовиВак» с 25 марта 2021 года запущен в производство на площадке Центра Чумакова. После двух этапов исследования в Минздраве подтвердили эффективность и безопасность вакцины. Иммунитет к коронавирусу, по предварительным расчетам, будет сохраняться на протяжении года. Впоследствии вакцину можно будет ввести повторно.
Что касается повторной вакцинации, то, по мнению экспертов, существующие вакцины впоследствии могут быть взаимозаменяемы.
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Материал подготовлен на основе информации, опубликованной на официальных сайтах данных вакцин, а также по данным из открытых источников.
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