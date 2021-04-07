РИАМО - 7 апр. С начала текущего года более 19,8 тыс. жителей Подмосковья трудоустроились при помощи областной службы занятости населения, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«В 2021 году в областную службу занятости населения было подано 42 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 39,8 тыс. человек, за профессиональной ориентацией – более 10 тыс. человек», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Работодатели с начала года разместили 33,3 тыс. вакансий, 73% из которых – по рабочим профессиям.

Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье в феврале 2021 года составил 2,47%.

По словам Фаевской, сейчас в подмосковном банке вакансий размещено 55,3 тыс. вакансий, из них 73% – по рабочим вакансиям, а 99,5% – с оплатой выше прожиточного минимума.

Уровень общей безработицы в Подмосковье, по данным Росстата, равен 4% к численности экономически активного населения. По России этот показатель составляет 5,8%, а по Центральному федеральному округу – 4,1%.

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