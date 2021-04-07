РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин провел выездную встречу с жителями деревни Ховрино, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

Во встрече принял участие представитель четвертого отдела полиции МУ МВД «Мытищинское», который проинформировал собравшихся о работе и полномочиях правоохранительных органов, ответил на вопросы.

В ходе встречи обсудили основные проблемы, волнующие жителей на сегодняшний день. Это отсутствие централизованного водоснабжения и канализования, безнадзорные животные, транзитный проезд большегрузного транспорта через деревню, сложности с транспортным сообщением деревни и города Мытищи, подтопление земельных участков в результате активного таяния снега и отсутствия дренажных канав, очистка прудов, ремонт автомобильных дорог и многое другое.

Все вопросы взяты на контроль и будут прорабатываться.