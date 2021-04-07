РИАМО - 7 апр. Полицейские задержали 40-летнего жителя Коломны и его 24-летнюю сообщницу, их подозревают в покушении на сбыт 5 кг мефедрона, подозреваемых заключили под стражу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Мужчина был задержан рядом с автобусной остановкой на улице Октябрьской Революции, а девушка – в квартире.

«По предварительной информации, злоумышленники через интернет приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и сбывали через тайники-закладки в городском округа Коломна», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.​

Она добавила, что при досмотре у задержанного обнаружили и изъяли пакеты с мефедроном массой свыше 4 кг. Во время обыска по его месту работы в подвальном помещении магазина удалось изъять еще порядка 300 г наркотиков. Далее оперативники установили и задержали сообщницу подозреваемого, из ее квартиры было изъято свыше 240 г мефедрона.

Петрова отметила, что суммарно из незаконного оборота было изъято порядка 5 кг мефедрона. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Они уже заключены под стражу.