РИАМО - 7 апр. В торговых центрах «Эльбрус» и «Парк хаус» заработали выездные бригады вакцинации от Covid-19, центры находятся на юге и северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Там, где работают бригады, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Прививку делают врачи московских поликлиник. Перед процедурой пациенты проходят предварительный осмотр врачом. После введения вакцины за самочувствием гражданина следят в течение 30 минут.

Сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и, при наличии, полис ОМС.



Вакцинация длится порядка 45 минут, где 10-15 минут уходит на медосмотр и введение вакцины, еще 30 минут на наблюдение. В день первой прививки врач назначает дату для II этапа вакцинации через 21 день по согласованию с гражданином.

Сделать прививку от Covid-19 можно в одном из 100 пунктов на базе московских поликлиник, которые работают с 8:00 до 20:00 каждый день.



Привиться можно и в частных медицинских клиниках, с которыми город заключил соглашения. 86 клиник уже начали вакцинировать граждан. Прививка для жителей бесплатна, оплатить необходимо только услуги клиники по введению инъекции.

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