РИАМО - 7 апр. В Подмосковье и Москве на 8 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 8 апреля. До утра 8 апреля предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

8 апреля в Московском регионе будет облачно, пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут усиливаться до 18 м/с. Температура ночью составит 1-3 градуса тепла, днем — 4-6.

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