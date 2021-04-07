РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Люберец разыскивают мужчину, который пропал в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Местонахождение Чеснокова Николая Анатольевича, родившегося 24 ноября 1987 года, неизвестно с 17 декабря 2020 года.

Мужчине на вид 30 лет, его рост 175 см, он плотного телосложения, волосы черные, короткие, глаза карие.

Особые приметы: татуировки - тигр на груди, джокер на животе, на предплечьях обеих рук узоры, на спине - церковь.

Мужчина был одет в черно-синюю куртку с капюшоном и брюки темного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в ОУР МУ МВД России «Люберецкое» по телефонам: 8(495)554-45-36, 8(495)554-93-94 или 112.