РИАМО - 7 апр. В Московском инновационном кластере появилось объединение «Зеленая Москва», его участники будут заниматься разработкой проектов, направленных на сохранение окружающей среды, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый межотраслевой кластер объединил более 30 участников. Это ведущие технологические университеты, научные организации и промышленные компании. Они намерены сотрудничать для реализации проектов в сфере экологии и биотехнологий», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что благодаря такому консорциуму началось формирование единой городской платформы для развития экотехнологий и увеличения их вклада в экономику столицы.

На сегодняшний день объединение приступило к подготовке первого проекта. Им стала разработка модификаторов для полимерных композитных материалов. Эти материалы можно наносить на разные поверхности, подвергающиеся разрушающему воздействию высоких температур. Покрытие будет обладать огнестойкими свойствами, при нагревании не начнет выделять токсичные вещества.