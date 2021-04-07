РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. На территории городского округа Мытищи с 5 по 14 апреля проходит Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России-2021», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

Мероприятие направлено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения детей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ.

Особое внимание уделяется повышению уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. Не останутся без внимания родители, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, уклоняющиеся от обязанностей по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними.

В рамках акции будет продолжена работа по выявлению наркопритонов, лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом («закладчиков»), а также граждан, занимающихся пропагандой наркотиков путем нанесения надписей на фасады зданий («граффитчиков»). В ходе мероприятий пройдут проверки мест массового пребывания молодежи, состоятся профилактические акции в образовательных учреждениях региона.

Жители Мытищ, столкнувшиеся с фактами незаконного оборота наркотиков, могут сообщить по адресу и телефонам: ОНК МУ МВД России «Мытищинское», кабинет № 308, тел/факс 8(495)586-21-43, действующий электронный адрес mytischi.obnon@gmail.com, дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» 8(495)581-74-01.