РИАМО - 7 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки в Подмосковье выявили в Люберцах (71) и в Раменском городском округе (49), всего за сутки в регионе зафиксировали 570 случаев заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также большое количество случаев заражения выявили за сутки в Красногорске – 41, 39 – в Одинцовском округе, 29 – в Королеве, по 28 – в Балашихе и Мытищах, 26 – в Ленинском округе, 23 – в Дмитровском, по 19 – в Истре и Пушкинском округе, 16 – в Сергиево-Посадском округе, 15 – в Щелкове, 13 – в Подольске, 11 – в Жуковском.

10 случаев заражения за сутки зафиксировали в Химках, по 9 – в Котельниках и Орехово-Зуевском округе, по 8 – в Долгопрудном, Домодедове и Реутове, 6 – в Егорьевске, 7 – в Краснознаменске, по 5 – в Ивантеевке, Клину, Лобне, Лосино-Петровском округе и Солнечногорске, по 4 – в Лыткарине и Шатуре.

По 3 новых случая ковида за сутки выявили в Серпухове и Черноголовке, по 2 – в Волоколамском округе, Кашире, Озерах, Рузском округе, Ступине, Электрогорске и Электростали, по 1 случаю – в Воскресенске, Дзержинском, Дубне, Красноармейске, Можайском и Талдомском округах, Фрязине.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Бронницах, во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Коломне, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах и Шаховской.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 236 310 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 521 человек. Выздоровели и выписались 194 101 человека.

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