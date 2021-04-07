РИАМО - 7 апр. Более 14 тыс. водителей такси проверили транспортные инспекторы Подмосковья с начала года, 900 машин отправили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наиболее частым нарушением остается нелегальная работа такси - более 600 водителей предоставляли услугу незаконно, без соответствующих разрешений на таксомоторную деятельность», - сказала начальник УРАТК министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

По ее словам, число эвакуированных за нарушения автомобилей увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом порядка 80% от общего числа проверенных водителей имели разрешения, путевые листы. Они проходили предрейсовый технический и медосмотры. Более 4 тыс. водителей получили административные штрафы за нарушения в сфере такси.

По выданным разрешениям в Подмосковье работает более 90 тыс. такси. Жителей Подмосковья предупреждают о том, что использование услуг нелегальных такси небезопасно. Пассажиры не застрахованы в случае аварии. Проверить разрешение на работу подмосковных такси можно по QR-коду в салоне авто или на сайте Минтранса Московской области.