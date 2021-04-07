РИАМО - 7 апр. В этом году 50 человек участвуют конкурсе «Учитель года Подмосковья - 2021», лучшего учителя в регионе выбирают уже в 32-й раз, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Подмосковье, в стенах Губернского колледжа в Серпухове, проходит областной конкурс «Учитель года Подмосковья - 2021». В этом году 50 конкурсантов участвуют в испытаниях», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что конкурс проходит в Московской области ежегодно. За все время в нем приняли участие уже более 1 тыс. региональных учителей.

«Конкурс включает школьный, муниципальный и региональный этапы. Испытания разнообразны: участники должны продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство, но и творческие способности. Желаю всем участникам удачи, пусть победит сильнейший», - отметила Каклюгина.

Победитель получит 500 тыс. руб., а лауреаты – по 100 тыс. руб. Объявление и награждение победителя конкурса состоится во время празднования Дня учителя.