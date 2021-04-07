РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В школе №34 подмосковного Подольска 24 апреля проведут семинар по профилактике суицида среди подростков с участием психологов, сообщается в группе «Психологический центр «Юность», Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие начнется в 15:00. На нем участники узнают, что происходит в душе подростка и какие факторы, цели и мотивы могут повлиять на суицидальное поведение; как помочь ребенку; что делать, когда заметили предпосылки и как понять, что ребенку нужна помощь.

Проходить мероприятие будет по адресу: улица Генерала Стрельбицкого, дом 11.