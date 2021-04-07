РИАМО - 7 апр. Впервые с 5 ноября 2020 года курс доллара во время торгов на Московской бирже 7 апреля превысил 78 рублей, сообщает kp.ru.

Во время торгов американская валюта показывала рост на 0,98%, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, и достигала 78,02 рубля. В последний раз доллар находился на такой отметке свыше пяти месяцев назад.

Евро поднялось выше 92 рублей впервые с 1 февраля 2020 года. Курс евро вырос на 0,31%.

6 апреля курс европейской валюты преодолел отметку в 91 рубль, а американская подорожала до 77 рублей впервые с осени 2020 года.

На ослабление рубля влияет геополитическая неопределенность.