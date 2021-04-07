РИАМО - 7 апр. Полицейские задержали женщину, которая накануне пожарила еду на Вечном огне в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре Пушкина, занималась приготовлением пищи на Вечном огне», - сообщает пресс-служба.

Нарушительницей оказалась жительница Красноармейска 1956 года рождения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

По данным СМИ, женщина жарила на сковородке яичницу.

Женщина жарит яичницу на Вечном огне в Пушкине. ВИДЕО>>