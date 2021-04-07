РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Квест, тесла-шоу и танцевальный флешмоб проведут в подмосковном Красногорске в преддверии Дня космонавтики 11 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

«День космической нереальности» состоится в микрорайоне Изумрудные холмы 11 апреля при поддержке администрации округа, ГК «Эталон» и АНО ЦеХ «Новый город».

На Аллее Космонавтов жителей и гостей ждет насыщенная программа: аттракционы «Гравитация» и виртуальная реальность «VR шаттл»; граффити шоу - художники Сергей и Михаил Ерофеевы нарисуют портрет героя СССР космонавта Алексея Леонова.

Также пройдут квест «Трансформеры», в котором принимать могут принять участие все желающие; тесла-шоу: фокусы, интерактив, магия электричества; концертная программа; выставка «Мой космос»; шоу альпинистов: трое альпинистов спустятся в костюмах космонавтов с крыш домов; флешмоб «#ПОЕХАЛИ»: хореографические коллективы ДК «Подмосковье» и горожане станцуют под песню «Трава у дома».

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