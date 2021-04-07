РИАМО - 7 апр. Атмосферное давление в столице будет резко колебаться в ближайшие два дня, метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в среду днем в Москве поднимется до плюс 12 градусов, вечером ожидаются осадки, а с четверга начнется небольшое похолодание.

Наиболее ощутимые скачки давления вместе с ухудшением погоды ожидаются 8 апреля, потому что через Москву и окрестности будет проходить циклон с юга.

В среду атмосферный фон уже ниже нормы на 6-8 единиц и будет понижаться к вечеру и всю ночь. Утром 8 апреля давление достигнет 732 мм ртутного столба и начнет повышаться вслед за холодным фронтом, который придет в Москву.

Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью в эти дни, следить за режимом отдыха и труда.

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