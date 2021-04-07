РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 апр. В среду в УСК «Подмосковье» в Щелкове прошел Московский областной единый день сдачи норм ГТО, участие в сдаче нормативов приняли порядка 200 учеников первых классов, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня мы пригласили для сдачи норм ГТО шесть первых классов из щелковской гимназии №6, это порядка 200 человек. Школьники сдавали нормативы по бегу на 30 м, прыжок в длину с места, отжимания, наклоны и поднимание туловища из положения лежа», - сказал начальник центра тестирования ГТО городского округа Щелково Николай Тарычев.

В дальнейшем для полного прохождения всех нормативов ребятам предстоит сдать метание мяча в цель и смешанное передвижение на 1 км.