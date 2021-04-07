РИАМО - 7 апр. Столичные полицейские пресекли работу преступной группы, которая работала под видом брокерской компании, от ее имени заключались клиентские соглашения для торговых операций на валютном рынке, сообщает пресс-служба МВД России.

«Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники привлекали клиентов, обещая большую прибыль от проведенных операций. Но на самом деле полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались.

«В ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление», - добавила Волк.

Оперативники изъяли печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать для незаконного заработка в размере около 100 тыс. долларов в неделю. Возбуждено уголовное дело. Двое предполагаемых организаторов заключены под стражу.

В пресс-службе ГСУ СК России по Москве отметили, что потерпевшими от незаконных действий признаны двое граждан. Еще в правоохранительные органы обратились более десяти человек. Предварительно сумма ущерба превышает 10 млн руб.